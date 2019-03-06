РИАМО - 6 мар. Школу №2079 в поселке Знамя Октября в новой Москве реконструируют, после завершения работ общеобразовательное учреждение будет состоять из трех корпусов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Согласно проекту, у школы появится большая пристройка – ее площадь будет около 9 тысяч квадратных метров. Для сравнения, существующая школа занимает всего 4,5 тысячи «квадратов». Обе части будут соединены, и вся внутренняя планировка изменится так, чтобы соответствовать этим изменениям. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, развитие социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов ТиНАО», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

После завершения всех работ школа будет состоять из трех корпусов, объединенных переходами. После реконструкции внутренняя планировка помещений изменится, как и их назначение. Все окна и двери заменят, полы перестелют, а крышу покроют современными материалами.

Спортивный зал, как и актовый, разместится в новом корпусе. Существующий спортзал разделят на отдельные кабинеты.

Фасад планируется оформить керамогранитной плиткой серого, белого и зеленого цветов. Все они будут ритмично сменять друг друга, придавая зданию узнаваемый вид.