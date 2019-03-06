РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мар. Два надземных пешеходных перехода на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Речной в подмосковном Красногорске установят до сентября текущего года, сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров.

В среду в Красногорске состоялось совещание по реализации проекта интеллектуальной транспортной системы «Умная дорога» на Волоколамском шоссе в Красногорске. В совещании приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, Алексей Кучеров, представители Центра безопасности дорожного движения региона, Госавтоинспекции, администрации округа и «Мосавтодора».

«Была проведена работа по комплексному моделированию Волоколамского шоссе. Выбраны основные локальные мероприятия, которые позволят разгрузить трафик на определенных перекрестках. На сегодняшний день они разделены на этапы. В первый этап вошли установка надземных пешеходных переходов на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Речной и обустройство левых поворотных полос на ряде загруженных перекрестков. Это то, что мы выполним в текущем году и до сентября, до начала учебного года», – сказал Кучеров.

Он отметил, что пешеходные переходы установят временные.

«Пусть никого не пугает слово «временные». Это расчетные металлические конструкции заводского изготовления, которые возможно установить оперативно и без выноса серьезных инженерных коммуникаций. Это позволит нам решить вопрос уже в текущем году», – отметил Кучеров.

По его словам, переходы будут установлены с учетом доступности для маломобильных групп граждан.

«В силу того, что в будущем запланирована реконструкция Волоколамского шоссе в Красногорске, временные пешеходные переходы устанавливаются на срок до 3 лет. Они позволят нам за это время спроектировать постоянные пешеходные переходы и выполнить их в рамках габаритов реконструкции Волоколамского шоссе», - пояснил Кучеров.

По его словам, в Красногорске на ближайшие два года запланировано порядка 15 локальных мероприятий по улучшению дорожной ситуации.

«Предварительно запланировали работы на 4-5 перекрестках. На строительно-монтажные работы планируется выделить из регионального бюджета порядка 300-350 миллионов рублей. После того, как выполним проекты, еще раз соберемся совместно с ГИБДД и администрацией округа и примем решение, что необходимо делать в первую очередь», – заключил Кучеров.