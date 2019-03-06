РИАМО - 6 мар. В Новомосковском округе столицы сдали в эксплуатацию жилой квартал ЖК «Переделкино ближнее», состоящий из шести корпусов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В новой Москве в рамках возведения ЖК «Переделкино ближнее» сдан в эксплуатацию восьмой жилой квартал, состоящий из шести корпусов. Корпуса общей площадью 110,7 тысячи квадратных метров возведены в рамках II очереди на улице Бориса Пастернака», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что в ближайшее время застройщик начнет выдачу ключей собственникам 1434 квартир.

Жилой комплекс возводится на территории новой Москвы в поселении Внуковское, в непосредственной близости от деревни Рассказовка.