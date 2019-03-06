РИАМО – 6 мар. Госжилинспекция помогла вернуть жителям городских округов Домодедово, Мытищи и Красногорск около 300 тысяч рублей переплаты за отопление, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В доме №6 по улице Агрохимиков в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово управляющая компания «Заря-Жилсервис» допустила сразу несколько нарушений правил предоставления коммунальных услуг. Они касались порядка расчетов, а также применения норматива потребления тепловой энергии. Госжилинспекция предписала в течение полутора месяцев провести корректировку за период с октября 2017 по январь 2018 года», – отмечается в сообщении.

В итоге жителям 60 квартир пятиэтажки вернули свыше 218 тысяч рублей.

«В доме №6 по улице Дежнева в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск инспекторы выявили ненормативные начисления платы за отопление управляющей компанией «Территория комфорта-Опалиха» за один месяц. Здесь по предписанию надзорного ведомства жителям вернули более 45 тысяч рублей», – добавляется в материале.

В Мытищах по адресу: Осташковское шоссе, дом 22, корпус 6 ЗАО «Эстейт Сервис Дирекция Куркино СЗАО» при начислениях платы в течение двух месяцев применяло показатель количества тепловой энергии, который превышал данные общедомового прибора учета.

«Было выдано предписание о перерасчете. Его сумма составила 12,8 тысячи рублей», – подчеркивается в пресс-релизе.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков пояснил, что, согласно пункту 31 правил предоставления коммунальных услуг управляющая организация обязана производить непосредственно при обращении жителей проверку правильности исчисления платежей, а также неустоек, штрафов и пеней.

«Немедленно по результатам проверки должны выдаваться документы, содержащие правильную сумму. Поэтому первым шагом потребителя коммунальных услуг должен быть визит в УК. Большинство из них проверяют начисления без проблем», – заключил Соков.