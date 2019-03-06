РИАМО - 6 мар. В городе Куровское городского округа Ликино-Дулево мужчина избил и зарезал свою сожительницу, убийство произошло во время пьяной ссоры, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 4 марта в 07:05 в квартире до на улице Вокзальная города Куровское городского округа Ликино-Дулево со следами побоев на теле и колото-резаным ранением обнаружен труп женщины 1973 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области сожитель убитой», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», заключил представитель пресс-службы.