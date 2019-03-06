РИАМО - 6 мар. Россельхознадзор назначил крупный штраф собственнику земельных участков сельхозназначения в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

ЗАО «СП «Жилевское» является собственником 19 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 122,5 гектаров. Проверка показала, что участки заросли сухостоем и для сельскохозяйственного производства не используются.

«Управление Россельхознадзора привлекло ЗАО «СП «Жилевское» к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Законному представителю ЗАО «СП «Жилевское» внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

С начала 2019 года за нарушение земельного законодательства РФ 27 юридических лиц оштрафованы на сумму более 9,4 миллиона рублей.