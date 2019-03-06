РИАМО – 6 мар. Управляющие организации в Подмосковье и жителей призвали быть бдительными в выходные дни из-за резких колебаний температур, инспекторы с начала года исследуют кровли и дворы по причине образования наледи, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Муниципальная управляющая организация «ЖКО» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области в доме №4 по проезду Строителей в городе Хотьково Сергиево-Посадского района. Руководитель надзорного ведомства Вадим Соков пояснил, что коммунальщики очистили от сосулек, наледи и снега кровлю и подъездные козырьки.

«Проверка проводилась по обращению жителя дома. Помимо фиксации нарушений, о которых говорилось в жалобе, инспекторы обнаружили еще и опасную наледь, и снежный навес. Было предписано оперативно очистить кровлю и козырьки над входами во все шесть подъездов», – отмечается в сообщении.

МУП исполнило предписание.

«Однако в отношении него составлен протокол о нарушении лицензионных требований. Он направлен на рассмотрение мирового суда. Данная статья КоАП предусматривает штраф для юридических лиц от 250 до 300 тысяч рублей», – уточняется в материале.

Соков подчеркнул, что инспекторы обращают внимание на состояние кровель и входных групп, какова бы ни была причина проверки.

«Регулярно проводятся специализированные рейды. Напоминаю также, что в борьбе с сосульками и наледью может принять участие каждый житель Подмосковья. Госжилинспекция Московской области продолжает акцию «Ледниковый период-2019» до наступления устойчивых положительных температур. Фотографии с хэштегом #ЛедниковыйПериодМО_2019 и указанием адреса дома можно разместить в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram», – уточнил он.

Глава Госжилинспекции Московской области призвал УК и жителей региона быть бдительными по причине перепада температур в ближайшие дни.