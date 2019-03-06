РИАМО - 6 мар. В 2019 году в столичном Донском районе на средства от платных парковок обустроят 10 дворов, все работы по благоустройству проводятся с учетом пожеланий жителей, сообщается на сайте московского паркинга.

«Работы пройдут на улицах Шаболовка, Академика Петровского, Вавилова, Донская, Варшавском шоссе, а также на проездах 2-м и 3-м Донском, 2-м Верхнем Михайловском и 1-м Рощинском. На территории района оборудуют детские, спортивные и воркаут-площадки, отремонтируют асфальтовое покрытие на тротуарах, установят пешеходные ограждения и положат новые газоны», – говорится в сообщении.

Все работы по благоустройству проводятся с учетом пожеланий жителей, которые могут голосовать за понравившийся проект на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам района.