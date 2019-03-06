РИАМО - 6 мар. Главная Масленица Московской области пройдет 10 марта в деревне Захарово Одинцовского округа, гостей ожидают снежные крепость и городок, ярмарка ремесел и роботы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Десятого марта в подмосковной деревне Захарово состоится главная Масленица Московской области. Боярин Одинец приглашает всех гостей и жителей Подмосковья на праздничные гулянья. На сказочной поляне усадебного парка развернется грандиозная масленичная деревня. Развлечений будет море – от традиционных русских масленичных столбов и перетягивания каната до современной робототехники», - говорится в сообщении.

Также гостей ожидают снежный городок, ледяные горки, кулачные бои, русская баня, народный театр, танцы, хороводы, ярмарка ремесел.

Кроме того, на площадке развернет свои пестрые ряды знаменитая захаровская масленичная ярмарка, на которую съедутся купцы и умельцы со всех уголков страны.

«Множество дел задумано, забавы разные-разнообразные, купцы заморские, ремесленники рукастые, яства столичные и заграничные! Приходи, честной народ, зиму провожать да весну встречать!» - добавляется в материале.

Завершится Масленица традиционными русскими обычаями: взятием снежного городка и сожжением чучела зимы.