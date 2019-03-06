РИАМО - 6 мар. Онлайн-сервисы «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» оснастили необходимыми идентификационными элементами 10 тысяч машин такси в столице, затраты на оснащение до конца первого квартала 2019 года составят около 20 миллионов рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Яндекс.Такси».

«Онлайн-сервисы «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» по предложению департамента транспорта (и дорожно-транспортной инфраструктуры – ред.) города Москвы оснастили необходимыми идентификационными элементами столичные машины такси. Впервые об этой инициативе компании заявили еще в декабре 2018 года, в феврале 2019 года этот процесс начался», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что установить эти элементы требует законодательство. Однако не все перевозчики могут оперативно размещать их на своих машинах и поддерживать в надлежащем виде. Для них оснащение, включая сами элементы и их установку, совершенно бесплатны, даже если машины не брендированы онлайн-сервисами.

По его словам, общие затраты «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» на оснащение автомобилей до конца первого квартала 2019 года составят около 20 миллионов рублей.

«Эти деньги будут потрачены из бюджетов компаний, выделенных на поддержку столичных таксопарков, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в сфере такси», - добавил собеседник агентства.

«Яндексу» грозит штраф в полмиллиона рублей за ненадлежащую рекламу>>