РИАМО – 6 мар. Карантин по бешенству животных объявили в деревне Аксено-Бутырки в Богородском городском округе, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (5 марта 2019 года - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Аксено-Бутырки Богородского городского округа Московской области», – говорится в тексте документа.

Ограничения установлены от восточной границы деревни Загорново до западной границы села Балобаново, далее на юг вдоль границы Богородского городского округа до западной границы деревни Новая Купавна, далее до восточной границы деревни Тимохово и далее на север вдоль границы Богородского городского округа до восточной границы деревни Загорново.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.