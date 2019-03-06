РИАМО - 6 мар. Областной университет «Дубна» нарушил порядок проведения электронного аукциона на услуги по уборке зданий вуза, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Макс Финанс» на действия ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» при проведении электронного аукциона на клининговые услуги по уборке зданий университета. Согласно доводу жалобы, организатор торгов установил завышенные требования к товарам участников аукциона.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий университета и признало жалобу фирмы частично обоснованной», – говорится в сообщении.

Ведомство выдало университету обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.