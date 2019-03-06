РИАМО – 6 мар. В Подмосковье присяжными заседателями вынесен вердикт двум мужчинам, признанным виновными в убийстве женщины и ее малолетнего сына, в ближайшее время суд решит вопрос о назначении им наказания, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения вердикта 48-летнему Владимиру Грачеву и 47-летнему Дмитрию Устюхину.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью сокрыть другое преступление»), части 3 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), пунктами «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), пунктом «а» части 3 статьи 126 УК РФ («Похищение человека») и частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»)», – говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2014 года ранее судимый Грачев через сайт знакомств нашел 42-летнюю женщину. Войдя к ней в доверие, Грачев узнал, что у новой знакомой, кроме 8-летнего сына, родственников нет, а сама она намеревается продать дом с земельным участком, расположенный в Домодедове.

«Полученную информацию Грачев рассказал своему знакомому Устюхину, с которым они разработали преступный план, направленный на совершение убийства женщины и ее малолетнего сына с целью завладения их недвижимым имуществом. Для подготовки поддельных документов и оформления перехода права собственности на дом и земельный участок Грачев привлек ранее ему знакомого мужчину, который выступал в роли покупателя. Следует отметить, что о преступных намерениях осведомлен он не был», – подчеркивается в материале.

В августе 2014 года между потерпевшей и потенциальным покупателем была достигнута устная договоренность о заключении договора купли-продажи земельного участка и жилого дома, в связи с чем женщина получила от покупателя в присутствии Грачева 12 миллионов рублей, о чем написала расписку.

«Организатором сделки выступал Грачев. После этого, Устюхин и Грачев совершили убийство женщины и ее сына, затем вывезли тела в неустановленное следствием место», – добавляется в сообщении.

Затем соучастники в целях реализации разработанного ими плана изготовили договор купли-продажи дома и земельного участка, якобы заключенного между потерпевшей и покупателем, а также акт приема-передачи, подделав в указанных документах подписи и рукописные записи от имени женщины.

«В сентябре 2014 года покупатель обратился в суд с иском о государственной регистрации перехода права собственности на рассматриваемые жилой дом и земельный участок. При этом в суд в обоснование иска представлены вышеуказанная расписка, а также договор купли-продажи дома и земельного участка и акт приема-передачи, подписи от имени потерпевшей в данных документах (договор и акт приема-передачи) скопированы с подписи с расписки через просвет», – уточняется в сообщении.

Судом вынесено постановление об удовлетворении исковых требований и обязательстве управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области зарегистрировать переход права собственности на земельный участок и жилой дом, однако в ходе следствия на них наложен арест.

На стадии предварительного расследования обвиняемые свою вину не признали.

«Сложность в расследовании уголовного дела заключалась в первую очередь в том, что убийство совершено в условиях неочевидности, долгое время преступление оставалось не раскрытым в связи с безвестным отсутствием потерпевших. Следователем проведен колоссальный объем работы – это множество осмотров, более 30 допросов, порядка 20 экспертиз, среди которых: комплексные судебно-медицинские, молекулярно–генетические, психиатрические, психолого-психиатрические, почерковедческие заключения которых легли в основу обвинения», – дополняется в сообщении.

Присяжные заседатели своим вердиктом признали мужчин виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, а также не заслуживающими снисхождения при назначении им наказания.

В ближайшее время судом будет решен вопрос о назначении подсудимым наказания.

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