РИАМО – 6 мар. В Петровско-Разумовском проезде столицы неизвестные ограбили таксиста, после чего потребовали довезти их до станции метро и скрылись, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел 5 марта.

«В Петровско-Разумовском проезде двое неизвестных, будучи пассажирами такси, угрожая водителю предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у него денежные средства. После этого злоумышленники потребовали довезти их до станции метро «Динамо» и скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 1 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», резюмировал представитель пресс-службы.