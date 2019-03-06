РИАМО - 6 мар. В Московской области свыше 4,3 тысячи человек увлекаются мотоциклетным спортом, сообщил в среду председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

В среду комитет Мособлдумы по делам молодежи и спорта проводит расширенное заседание на тему: «Развитие мотоциклетного спорта на территории Московской области». В рамках мероприятия обсуждаются предложения по развитию авто, мотоспорта и спортивного туризма в Московской области, с учетом взаимодействия с государственными структурами.

«В Московской области мотоциклетным спортом занимается 4361 человек. На данный момент почти на 20 трассах проводятся официальные областные и всероссийские соревнования по мотоспорту», - сказал Жолобов на расширенным заседании в Мособлдуме.

В регионе функционируют два отделения мотоциклетного спорта, в которых под руководством двух тренеров занимаются 57 спортсменов.