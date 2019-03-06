РИАМО - 6 мар. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с многофункциональным центром спортивных волонтеров на северо-западе Москвы планируют завершить в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возводится на Куркинском шоссе, дом 50, строение 1 за счет инвестора.

«Утвержденным проектом предусмотрено строительство пятиэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 9,1 тысячи квадратных метров. Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2019 года», – говорится в сообщении.

Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве, к ней привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые обследовали выполненные конструкции на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации.

По результатам проверки выявлены нарушения при проведении монолитных работ, а также нарушения требований по охране труда и содержанию строительной площадки.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. Подрядной организации выдано предписание с конкретными сроками устранения нарушений, а также возбуждено дело об административном правонарушении. Комитетом установлен контроль до полного устранения нарушений», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.