РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мар. В поселении Малаховка подмосковных Люберец 7 марта начальник территориального управления «Малаховка-Красково» Сергей Кучко проведет прием жителей, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

«Личный прием граждан в поселении Малаховка начальника территориального управления «Малаховка-Красково» Сергея Кучко состоится 7 марта. Время приема – с 15:00», – говорится в сообщении.

Предварительно необходимо записаться по телефону: 8(495)501-05-22.

В поселении Красково прием пройдет 14 марта, начало в 15:00. Записаться на него можно по телефону: 8(495)501-55-90.