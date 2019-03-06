РИАМО – 6 мар. Свыше 100 человек вышли на старт «Сенежской лыжни» в Солнечногорске, самому юному участнику гонки исполнилось пять лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

В местном парке культуры и отдыха состоялись традиционные соревнования «Сенежская лыжня».

«На старт вышли более 100 лыжников, самому юному участнику едва исполнилось пять лет. В зависимости от возраста и уровня подготовки участникам были предложены три дистанции: 1, 3 и 5 тысяч метров, каждая из которых закольцована в круги протяженностью 1 километр», – отмечается в сообщении.

Стартовали и финишировали участники «Сенежской лыжни» на стадионе «Металлург», также значительная часть маршрута пролегала по территории парка.

«Победители и призеры в каждой возрастной группе определились по лучшему времени прохождения своей дистанции. В награду они получили заслуженные медали и памятные сувениры, подготовленные администрацией», – уточняется в материале.

В соответствии с регламентом соревнований были определены и самые опытные лыжники, ими стали – москвичка Татьяна Близнякова и житель Солнечногорска Геннадий Подлесских. Все два участника 1957 года рождения.

Среди участников были как новички, так и те, кто для кого соревнования уже стали традиционными. Это жители муниципалитета и его окрестностей, а также гости из других городов.