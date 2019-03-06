РИАМО – 6 мар. Реутовская спортсменка привезла награды 42-го лыжного марафона Bieg Piastow, завершившегося в Польше, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации городского округа.

«Людмила Колобанова из Реутова одержала победу в лыжном марафоне Bieg Piastow, входящем в серию Worldloppet. Из Польши 74-летняя спортсменка привезла две медали за первые места в забеге на 30 километров свободным стилем и на 25 километров в классике», – отмечается в сообщении.

По словам Колобановой, ей удалось опередить соперников, несмотря на сложные погодные условия и частичное обледенение трассы, представляющей собой пересеченную местность с пятикилометровым подъемом и «практически слаломным спуском» на протяжении следующих двух километров.

«Победа была одержана в старших возрастных группах. Всего в соревнованиях приняли участие свыше 3,5 тысячи лыжников из разных стран мира: более 1 тысячи человек вышли на 30-километровую дистанцию, еще 2,5 тысячи соревновались за победу на 25-километровой трассе», – сказала Колобанова.

По данным Реутовского информагентства, известная в Реутове спортсменка, которую земляки прозвали «Железной Леди» за волю к победе, ведет активный образ жизни, проводит мастер-классы по лыжам для всех желающих в городском парке Реутова, принимает участие во всех значимых событиях культурной, спортивной и общественно-политической жизни города.