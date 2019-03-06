РИАМО - 6 мар. В преддверии Международного женского дня «Мострансавто» организовало масштабный проект «Весна в Мострансавто», акцию поддержали известные, популярные и любимые женщинами мужчины российской эстрады, к которым присоединились жители Подмосковья и главы муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Участники записали свои аудиопоздравления с 8 Марта, которые прозвучат в автобусах всех филиалов «Мострансавто». Таким образом поздравления услышат более 1 миллиона женщин, ежедневно пользующихся автобусами «Мострансавто».

«Первым голосом проекта стал кумир многих женщин Стас Михайлов. Звездный ансамбль дополнили Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Максим Покровский. Свои видеопоздравления для трансляции в автобусах записали Дмитрий Маликов и футболист Александр Мостовой. В своих обращениях звезды признавались в любви, желали море цветов, говорили о том, что женщины – самое невероятное и прекрасное, что есть на земле», – отмечается в материале.

Сердечно поздравляют и желают быть любимыми не только звезды российской эстрады, но и пассажиры, пользующиеся автобусами «Мострансавто» ежедневно. «Сильная половина» жителей из Волоколамска, Можайска, Химок, Долгопрудного, Электростали, Наро-Фоминска и Балашихи прислали свои поздравления, которые уже радуют прекрасных жительниц Москвы и Подмосковья. Теплые слова пассажиркам подарят и главы муниципалитетов: городского округа Ивантеевка, городского округа Электросталь, Раменского района.

«Пусть не только в этот день, но и остальные 364 дня в году вы для нас являетесь дорогими, любимыми и желанными, а сегодня просто еще один повод признаться вам в этом. Будьте счастливы!» – сказал в своем поздравлении Покровский.

Генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов отметил, что все самое важное, что есть в нашей жизни – счастье, радость, вера, надежда, любовь – связано с женщинами.

В этот праздник их благодарят за теплоту и заботу. Мы предложили мужчинам поздравить дорогих дам в необычной форме. И «Мострансавто» благодарно звездам эстрады и спорта за такой подарок нашим пассажиркам», – добавил Мурашов.

Аудиопоздравления в рамках акции «Весна в Мострансавто» будут звучать в автобусах предприятия с 6 по 8 марта.