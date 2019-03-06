РИАМО – 6 мар. Должностное лицо ООО «М.П.А. Медицинские партнеры» оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в картельном сговоре на торгоа в , говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного УФАС России.

«Ранее управлением в отношении общества возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах на поставку открытых реанимационных систем и реанимационного оборудования для новорожденных и аппаратно-программного комплексам для биологических исследований», – отмечается в сообщении.

Московское областное УФАС России признало ООО «М.П.А. Медицинские партнеры» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения Общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Торги проводила администрация городского округа Балашиха Московской области.