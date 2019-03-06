РИАМО – 6 мар. Судебные приставы Подмосковья поздравили с Масленицей воспитанников реабилитационного центра, говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по Московской области.
Работники управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области посетили Красногорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
«Детей поздравили с приходом Масленицы песнями, плясками и веселыми частушками. Всех присутствующих угостили горячими блинами собственного приготовления», – отмечается в сообщении.
Воспитанники центра были рады гостям и веселому празднику и получили массу позитивных эмоций.
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