РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мар. Интеллектуальную транспортную систему «Умная дорога» запустят в подмосковном Красногорске в нынешнем году, город станет пилотным для регионального проекта по безопасности дорожного движения, сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

В среду в подмосковном Красногорске состоялось совещание по реализации проекта интеллектуальной транспортной системы «Умная дорога» на Волоколамском шоссе. В совещании приняли участие глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров, представители Центра безопасности дорожного движения региона, Госавтоинспекции, администрации округа и «Мосавтодора».

«Красногорск является пилотным городом для внедрения интеллектуальной транспортной системы «Умная дорога». Проект предполагает автоматическое программное управление всеми светофорами. То есть, светофор будет считать дорожный трафик и переключаться в наиболее безопасный для участников движения режим», – сказал Кузнецов.

Он отметил, что реализацию проекта начнут в текущем году. Предполагается, что внедрение системы повысит безопасность и комфорт дорожного движения, ликвидирует заторы. При положительных результатах опыт распространят на другие муниципалитеты Московской области. Также в дальнейшем возможна интеграция интеллектуальных систем Подмосковья с инфраструктурой Москвы.