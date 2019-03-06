РИАМО – 6 мар. Музей «Московский транспорт» примет участие в фестивале технических музеев в «Сокольниках», посетители смогут увидеть ретроавтобусы АКЗ-1, курортный ЦАРМ «Рица», ЗИС-8, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

С 7 по 10 марта музей «Московский транспорт» представит свои экспонаты на фестивале технических музеев в «Сокольниках».

«Любители старинной техники увидят ретроавтобусы АКЗ-1, курортный ЦАРМ «Рица», ЗИС-8 и другой транспорт середины ХХ века, который входит в постоянную экспозицию музея», – говорится в сообщении.

Сегодня коллекцию музея составляют более 300 экспонатов: старинные автомобили, городской пассажирский транспорт и спецтехника. Кроме того, здесь регулярно проводят тематические выставки и экскурсии.

«В прошлом году гостям музея представили экспонаты эпохи начала освоения космического пространства», – уточняется в сообщении.

Также здесь показали самую большую коллекцию трафаретов с маршрутами метрополитена и наземного транспорта разных лет.

«Недавно музей обновил свою коллекцию – его постоянную экспозицию пополнили грузовой троллейбус ТГ-4 1967 года выпуска, автобус ЗИС-154 (1947 года выпуска), отечественные ретроавтомобили «Победа», «ЗИМ» и «Волга», – перечисляется в материале.

Сегодня в музее работает фотовыставка «Теплоход – больше, чем транспорт», на которой представлены уникальные архивные фотографии Северного речного вокзала.

Музей «Московский транспорт» расположен по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 21:00.