РИАМО - 6 мар. Центры госуслуг «Мои документы» не будут работать 8 марта, зато накануне праздника и 9-10 марта время получения услуг не изменится, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты с 10:00 до 22:00, а остальные центры можно посетить с 08:00 до 20:00, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«К праздникам «Мои документы» совместно со столичным Росреестром подготовили акцию, позволяющую ускорить предоставление некоторых услуг. При оформлении с 6 по 10 марта государственная регистрация прав займет только семь рабочих дней, по услуге «Государственный кадастровый учет» срок уменьшится до пяти дней, а если эти услуги заказать одновременно, то документы вернут через 10 рабочих дней», – отмечается в сообщении.

Подать документы для регистрации недвижимости можно вне зависимости от места регистрации заявителя и адреса объекта в Москве. При этом акция не распространяется на риелторов и заявителей, действующих по доверенности.

Кроме того, в предпраздничный день в «Моих документах» пройдут тематические мероприятия. Научиться делать открытки к 8 Марта можно будет в центрах госуслуг районов Сокольники, Северное Измайлово, Ломоносовский, Северное Бутово, Хамовники, Тимирязевский, Аэропорт, Внуково и Орехово-Борисово Северное.

До конца месяца также открыты выставки, посвященные празднику и весне – их можно посетить в центрах районов Восточное Измайлово, Орехово-Борисово Северное, Останкино и Марьина Роща, Нагорный и Нагатино-Садовники.

Удлиненные выходные внесут изменения и в работу столичных медицинских организаций. 8 и 10 марта прием во взрослых поликлиниках будет вестись по графику выходного дня – с 09:00 до 16:00. В это же время оказывается помощь на дому, а заявки на вызов врача принимаются до 15:30. 9 марта поликлиники принимают по графику субботы. Попасть к врачу можно с 09:00 до 18:00, а прием вызовов врача на дом завершится в 17:30.

Также травматологические пункты при поликлиниках будут работать согласно утвержденному графику – в часы работы поликлиник или круглосуточно. Женские консультации 8 марта работают по графику праздничного дежурства, 9 марта прием осуществляется с 09:00 до 15:00, а 10 марта будет открыто только по одной из женских консультаций каждого округа (с 09:00 до 16:00).

Молочно-раздаточные пункты в праздники будут работать с 06:30 до 12:00. Если заболел ребенок, то 8 и 10 марта родители могут вызвать врача на дом с 09:00 до 15:00 (прием заявок заканчивается в 14:30). 9 марта в это же время педиатры принимают как на дому, так и в поликлинике. Травмпункты детских городских поликлиник в эти дни открыты с 08:00 до 22:00.

Выдача медикаментов в аптечных пунктах при поликлиниках будет производиться 8 и 10 марта с 09:00 до 16:00, а 9 марта – до 18:00. Обособленные аптеки 8 марта работают по графику праздничного дня, 9 марта – по графику субботы, а 10 марта – по графику воскресенья. Все дежурные аптеки в праздничные дни будут работать круглосуточно.

Территориальные центры социального обслуживания 8 и 10 марта не работают, прием 9 марта будет проводиться с 09:00 до 17:00.

Сыграть свадьбу в мартовские праздники решила почти тысяча пар. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут накануне весеннего праздника, в четверг, 7 марта, и после него, в субботу, 9 марта. При этом рабочий день органов ЗАГС в эти числа будет укороченным – до 17:00 и 18:00 соответственно. 8, 10 и 11 марта столичные загсы работать не будут.

В праздники круглосуточно будут вести прием ветеринары ГБУ «Мосветстанция», Бабушкинской, Красногвардейской, Советской и Бутовскойучастковых лечебниц, а также Государственного центра экстренной ветеринарной помощи в ЗАО.