РИАМО - 6 мар. Рабочие практически завершили возведение надземной части жилого дома, который строится на улице Борисовские Пруды в столице по программе реновации, на первом этаже дома будет оборудован центр информирования по переселению жителей, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Строители завершают возведение надземной части жилого дома для переселенцев по программе реновации в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы по адресу: улица Борисовские Пруды, дом 7, корпус 2. Участникам программы реновации гарантируются квартиры с чистовой отделкой комфорт-класса, не требующей проведения дополнительных отделочных работ», - сказал руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Он добавил, что общее количество квартир в доме составляет 313. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году.

Жилой дом – семисекционный, переменной этажности с техническим подвалом и техническим чердаком. Общая площадь квартир составляет 19,53 тысячи квадратных метров.

На первом этаже дома будет оборудован центр информирования по переселению жителей, где можно получить консультацию представителей департамента городского имущества, КП «Управление гражданского строительства», Московского фонда реновации жилой застройки, префектуры административного округа, управляющей компании и генерального подрядчика.

«Отделка фасадов наружных стен будет выполнена из навесного вентилируемого фасада с покрытием из керамогранитной плитки (первый-второй этаж) и покрытия из фиброцементных плит (третий этаж и выше)», - уточняется в материале.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. Стены в комнатах будут оклеены флизелиновыми обоями под покраску, потолки окрашены латексной акриловой краской, на полу в санузлах, на балконах и лоджиях, в зоне кухонь и прихожих будет уложен керамогранит светлых оттенков, а в комнатах — ламинат не ниже 32 класса.

В квартирах будет установлена вся необходимая сантехника: ванна, унитаз, раковина, полотенцесушитель. Кухню оборудуют плитой и мойкой, а также керамическим фартуком по всей длине рабочей зоны. В квартирах установят стеклопакеты с москитной сеткой, шпонированные межкомнатные двери. Металлические входные двери будут утеплены.

«Всего в районе Москворечье-Сабурово новые квартиры получат жители 11 жилых домов общей жилой площадью 24,8 тысячи квадратных метров, для переселения подобраны две стартовые площадки по адресам: Борисовские Пруды, владение 7, корпус 2, и Каширское шоссе, владение 76А», — отметил Бочкарев.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 дома.