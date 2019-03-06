РИАМО – 6 мар. Сведения в отношении ООО «Инсел» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного УФАС России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные МБОУ «Алабушевская средняя общеобразовательная школа», в отношении ООО «Инсел» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, школа заключила с обществом контракт на проведение капитального ремонта школы (водоснабжение, водоотведение, отопление, узел учета, вентиляция, электроснабжение и электроосвещение)», – отмечается в сообщении.

В связи с нарушением ООО «Инсел» условий исполнения контракта, школа расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – уточняется в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Инсел» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.