РИАМО - 6 мар. Представители Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) рассказали об экологической модернизации производства в рамках гражданского форума «Мой город – мой район. Перспективы развития», который организовала Общественная палата столицы, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Двухдневный форум, посвященный комплексному развитию столичных районов, собрал представителей власти, общественников, лидеров НКО, бизнес-сообщества, ведущих экспертов. Работа форума была поделена на тематические блоки, одной из главных тем стала охрана окружающей среды города и экомониторинг. Участники обменялись мнениями и позитивным опытом в формате живого диалога.

«Начальник отдела охраны окружающей среды МНПЗ Лариса Денисова представила доклад об эффектах и результатах экологической модернизации предприятия, которую с 2011 года проводит «Газпром нефть». Модернизация проходит под постоянным контролем жителей и общественных организаций: за минувший год завод принял больше 40 визитов», - говорится в сообщении.

Денисова подчеркнула, что многие природоохранные проекты МНПЗ являются уникальными для российской промышленности. Благодаря инновационному комплексу «Биосфера» в 2018 году Московский НПЗ обеспечил рекордный уровень сохранения водных ресурсов. Предприятие более чем на 70% сократило потребление речной воды, существенно снизило нагрузку на городские очистные сооружения и перешло практически на замкнутый цикл водопотребления.

Качество воздуха на технологических площадках МНПЗ контролируется автоматизированной системой мониторинга воздуха. Принцип работы системы регулярно изучают различные делегации для внедрения на промышленных предприятиях в российских регионах.

В 2019 году на МНПЗ состоится пуск современной комбинированной установки переработки нефти «Евро+». Компактный и энергоэффективный комплекс нового поколения заменит сразу пять действующих установок предыдущего поколения. Благодаря использованию новых технологий в «Евро+» дополнительно сократится воздействие на окружающую среду и повысится надежность снабжения Московского региона качественным топливом класса «Евро-5».

«Московский НПЗ применяет передовые решения в области охраны окружающей среды, многие из которых определят отраслевые стандарты. Предприятие выступает площадкой для выездных заседаний и круглых столов по актуальным темам экологической направленности. А формат визитов позволяет жителям, экспертам и общественным организациям лично оценить результаты модернизации и работу нашего предприятия», - добавила Денисова.

Вдумчивый подход к развитию и верную расстановку приоритетов Московского НПЗ отметил руководитель комиссии Общественной палаты Москвы по экологии, энергетике и устойчивому развитию Евгений Гашо.

«Мероприятия экологической направленности, курс на энергосбережение и информационная открытость – это и есть лидерские качества предприятий городского хозяйства столицы», – подчеркнул Гашо.