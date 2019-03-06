РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 мар. Житель Королева незаконно зарегистрировал у себя в квартире 16 нелегалов, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

В рамках проверки соблюдения иностранцами режима пребывания на территории РФ сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые уполномоченные полиции УМВД России по Королеву проверили квартиру, расположенную в одном из домов на улице Циолковского.

«Полицейские установили, что 37-летний местный житель поставил на миграционный учет 16 уроженцев ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставил. В отношении мужчины отделом дознания УМВД России по горокругу возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ», – сказала Еруновская.

За такое преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.