РИАМО – 6 мар. По предписаниям Госадмтехнадзора восстановлено освещение по 166 адресам в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Так, в рамках ежедневной надзорной деятельности инспекторы Госадмтехнадзора Московской области контролируют качество освещения общественных пространств в муниципалитетах региона.

«В рамках спецоперации «Свет» с начала года проверено свыше 160 объектов освещения и прилегающей к ним территория. В зону внимания инспекторов попадали не только уличные фонари, но и светящиеся вывески, рекламные светящиеся щиты, элементы уличного светового декора и архитектурной подсветки и прочие объекты», – отмечается в сообщении.

Наибольшее количество световых объектов приведено в порядок в городских округах Подольск, Чехов, Озеры, Орехово-Зуево и Павловский Посад.

«Причем, во многих случаях нарушения были устранены в момент осмотра территорий, по остальным объектам ответственные организации приняли меры только после штрафных санкций», – заключается в материале.