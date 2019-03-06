РИАМО – 6 мар. С начала этого года проведена 91 проверка объектов, строящихся на территории Центрального округа столицы, в ходе мероприятий специалисты обнаружили 350 нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Среди проверенных объектов: пристройка к поликлинике на улице Рабочей, владение 34, детско-взрослая поликлиника в Большом Строченовском переулке, владение 23А, апарт-отель на Покровском бульваре, владение 5, реконструкция детского зоопарка на Большой Грузинской улице, владение 8, новая сцена ГБУК театра «Дедушки Дурова» на улице Дурова, владение 2, жилые дома во Всеволожском переулке, владение 5, Мантулинской улице, владение 7, Большой Почтовой улице, владения 34, 30, Среднем Тишинском переулке, владения 5-7 и другие объекты.

«На проверенных объектах в общей сложности выявлено 350 нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками», – отмечается в сообщении.

Участникам строительства выдано 53 предписания об устранении нарушений, оформлено 74 протокола о правонарушении в области строительства, рассмотрено 56 протоколов об административных правонарушениях в области строительства, в том числе с 2018 года, с наложением штрафных санкций на сумму около 2,6 миллиона рублей.

«Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора в соответствии со сроками, установленными в предписаниях», – подчеркивается в пресс-релизе.

Глава Мосгостройнадзора Олег Антосенко пояснил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Стройкомплекс тщательно отслеживает качество строительно-монтажных работ.

«В настоящее время на контроле Мосгосстройнадзора в ЦАО находится 179 объектов строительства общей площадью более 3,1 миллиона квадратных метров», – дополнил он.

В 2018 году в центре столицы Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию 36 объектов капстроительства общей площадью 653 тысяч квадратных метров, включая объекты реконструкции.