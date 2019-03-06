РИАМО – 6 мар. Хирурги в Москве удалили молодому человеку доброкачественное новообразование, возникающее на кистях и пальцах в основном у людей, чья деятельность связана с мелкой моторикой рук, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«В поликлиническое отделение городской клинической больницы имени В.В. Вересаева департамента здравоохранения Москвы обратился молодой человек с жалобой на странную и болезненную шишку на тыльной стороне руки. После обследования выяснилось, что это гигрома – доброкачественное новообразование, возникающее на кистях и пальцах в основном у людей, чья деятельность связана с мелкой моторикой рук», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что страдают от этого заболевания профессиональные швеи, пианисты, программисты, прачки, а также спортсмены. Гигрома может появиться и после перенесенных травм.

«В начальной стадии болезни, новообразование не приносило никакого чувства дискомфорта, но со временем опухоль увеличилась и стала доставлять молодому человеку немало хлопот. Новообразование сдавливало нервный пучок, вызывало боль и мешало мелкой моторике рук, что требовалось в его профессиональной деятельности», – пояснил представитель пресс-службы.

Он подчеркнул, что в стационаре кратковременного пребывания при больнице молодому человеку хирурги провели операцию: под местной анестезией. Через небольшой разрез опухоль была удалена.

«Молодой человек был избавлен от патологического образования, вместе с ним ушла и боль и буквально через несколько часов он отправился домой», – резюмировал собеседник агентства.