РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 мар. В подмосковном Королеве запретят остановку автомобилей на улице 1-я Валентиновская, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Дорожные знаки установят на улице Гайдара от дома №1А до дома №1А на улице 1-я Валентиновская.

«Администрация городского округа (Королев – ред.) информирует о том, что на улице 1-я Валентиновская планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств вдоль проезжей части. Просьба соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

Транспортные средства, нарушающие требования дорожных знаков, будут эвакуированы.