РИАМО – 6 мар. Госдума в среду приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс РФ, они запрещают использовать жилое помещение в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг (размещение хостелов), сообщает Газета.ru.

«Размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд», — говорится в пояснительном тексте к документу.

В документе уточняется, что помещение хостела, если оно занимает нежилой фонд, нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности и так далее.

Принятые поправки призваны защитить людей, которые проживают в квартирах рядом с хостелами.