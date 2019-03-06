РИАМО - 6 мар. Грузовой седельный тягач Man стоимостью около 8 миллионов рублей похитили с неохраняемой стоянки на северо-востоке Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел на Полярном проезде, дом 18, строение 1.

«С территории неохраняемой автостоянки, расположенной по указанному адресу, неизвестный совершил кражу автомашины Мan TGS 33.440» (грузовой тягач седельный). В последствии автомашина была обнаружена на территории другого региона», – говорится в сообщении.

Материальный ущерб составил около 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).