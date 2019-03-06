РИАМО – 6 мар. Незаконный торговый павильон демонтировали в поселении Десеновское новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

Самострой располагался на земельном участке в поселении Десеновское, деревня Ватутинки.

«Одноэтажная постройка, где осуществлялась торговая деятельность и функционировало предприятие общественного питания, была возведена без разрешительной документации», – отмечается в сообщении.

Начальник Госинпекции по недвижимости Владислав Овчинский пояснил, что объект недвижимого имущества, был создан на земельном участке, предоставленном для целей строительства, но при отсутствии разрешения на строительство.

«Префектурой Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы с привлечением ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» проведены работы по демонтажу незаконной постройки. В настоящее время земельный участок освобожден, нарушение земельного законодательства устранено», – добавил Овчинский.