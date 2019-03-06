РИАМО - 6 мар. В парке «Скитские пруды» и на Советской площади подмосковного Сергиева Посада 9 и 10 марта отпразднуют Масленицу, гостей ожидают конкурсы, ростовые куклы, дегустация блинов и трамплин-шоу «Отважные скоморохи», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В Сергиевом Посаде Масленицу отпразднуют 9 марта в городском парке «Скитские пруды», 10 марта – на Советской площади и на пешеходной зоне «Дорога к храму». Анимационная программа, традиционные игры и забавы, конкурсы, концерт, ростовые куклы, дегустация блинов, катание на лошадях и собачьей упряжке – будет, чем заняться», – говорится в сообщении.

10 марта организаторы обещают трамплин-шоу «Отважные скоморохи» в исполнении московской команды джамперов и выступление дуэта клоунов театра Вячеслава Полунина. Обряд сожжения чучела Масленицы пройдет с модным фаер-шоу.

«Не обойдется и без веселых лотошников, скоморохов, ходулистов, интерактивных площадок «Масленичный столб», «Русские лучники», «Богатырские забавы»: перетягивание каната, бой мешками, гиревая тяга. Будут традиционные русские круглые качели, маховые, рядные качели; «Энгри бердс» по-русски и кукольный театр «Бартрам», масленичная ярмарка», – добавляется в материале.

С 4 по 10 марта в 57 парках культуры и отдыха Подмосковья проходят масленичные гулянья. Принять участие в мероприятиях могут более 140 тысяч человек.