РИАМО - 6 мар. В Балашихинский городской суд направили пятое по счету заявление о лишении родительских прав супругов, чьи дети живут в квартире в антисанитарных условиях в соседстве с десятками собак, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности по факту проживания четырех малолетних детей в Балашихе в антисанитарии. Родители детей ведут асоциальный образ жизни, в квартире они держат большое количество бездомных животных. На родителей неоднократно составляли протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Четыре раза их пытались ограничить в правах, но безрезультатно.

«Органы опеки трижды выходили в суд с иском о лишении родителей родительских прав – в 2009, 2010 и в 2017 годах, комиссия по делам несовершеннолетних выходила с иском в 2012 году. Но Балашихинский городской суд каждый раз отказывал истцам, ссылаясь на сложившиеся теплые отношения между членами семьи. 27 февраля этого года комиссией направлено очередное исковое заявление о лишении родительских прав. Будем надеяться, что на этот раз суд услышит доводы истца», - сказала Мишонова.

По ее словам, она узнала об этой семье от активистов в начале 2017 года, но на учете в органах системы профилактики семья находится с 2006 года.

«И органы опеки, и комиссия по делам несовершеннолетних о сложившейся вопиющей ситуации хорошо знают, неоднократно выходили в семью, проводили профилактическую работу», - отметила омбудсмен.

Она добавила, что проблемной семье на протяжении всех этих лет оказывали всестороннюю социальную помощь: выдавали путевки детям и пособия, оказывали материальную, вещевую и продуктовую помощь, закупали школьную форму. Кроме того, проводили ремонт сантехники, вывозили из квартиры в питомник собак, оказали помощь в сборе документов для оформления субсидии по оплате коммунальных услуг и по постановке семьи на учет по улучшению жилищных условий. Волонтеры неоднократно наводили в доме порядок.

«Но ситуация не менялась. Мать, к сожалению, не способна ухаживать за детьми и поддерживать чистоту в доме, страдает паталогической любовью к животным и не содержит их должным образом», - резюмировала Мишонова.