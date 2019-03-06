РИАМО - 6 мар. По итогам проведения городских торгов определился подрядчик, которые на земельном участке площадью 0,29 гектара в Зеленоградском округе столицы к 2022 году построит объект культурно-просветительского назначения, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

В Москве состоялись торги по аренде земельного участка с начальной ценой годовой арендной платы в размере 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный участок расположен в коммунальной зоне «Александровка» столичного района Крюково в Зеленограде.

«По итогам проведения городских торгов земельный участок для строительства объекта культуры обрел инвестора. Площадь участка составляет 0,29 гектара, строительный объем предполагаемого объекта – 2021,6 квадратных метра. Итоговая сумма сделки составила 315,8 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Инвестировать в строительство объекта культурно-просветительского назначения будет компания ООО «Инновационные технологии».

«Согласно градостроительному плану, на земельном участке может быть построен объект капитального строительства, предназначенный для размещения музея, выставочных залов, художественной галереи, дома культуры, библиотеки или кинотеатра», – пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в соответствии с условиями аукциона, строительство объекта должно быть реализовано в течение 2 лет и 8 месяцев.

Ознакомиться с более подробной информацией о предстоящих городских торгах потенциальные участники могут на инвестиционном портале Правительства Москвы www.investmoscow.ru в разделе «Земельные объекты».