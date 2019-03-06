РИАМО - 6 мар. В среду днем в столице зафиксировали сильные порывы ветра в 17-18 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве преобладание облачной погоды, местами слабый снег, местами порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – минус 4,8-3,8 градуса, Северном – минус 4,9-4,4 градуса, Северо-Восточном – минус 5,3-4,4 градуса, Восточном – минус 4,8-4,2 градуса, Юго-Восточном – минус 4,3-3,9 градуса, Южном – минус 4,6-4,2 градуса, Юго-Западном – минус 5,3-4,3 градуса, Западном – минус 5,6-4,6 градуса, Северо-Западном – минус 4,7-4,5 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха - минус 5,8 градуса, на территории новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха – минус 4,9-3,4 градуса, порывы северо-западного ветра до 17 метров в секунду.

Ранее жителей столицы предупредили об усилении ветра до 19 метров в секунду, гололеде и похолодании до минус 10 градусов в среду.