РИАМО - 6 мар. Родильному дому №27 при городской клинической больнице имени Спасокукоцкого исполнился год, в марте 2018 года акушерский стационар на 100 коек открылся после капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Всего за год в обновленном роддоме появилось на свет почти 3 тысячи детей, в ближайшем будущем здесь планируется проводить до 5 тысяч родов в год. Все необходимые медицинские процедуры, включая вакцинацию, забор крови для неонатального скрининга, аудиоскриниг, врачебные осмотры, проводятся непосредственно в палате, и мама все время находится вместе с малышом», – сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он добавил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии медики имеют все необходимое для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела – от 500 грамм.

В родильном блоке создано 12 современных индивидуальных родильных залов. Они оборудованы акушерскими родовыми кроватями-трансформерами, дыхательной аппаратурой, мониторами, контролирующими жизнь матери и плода.

Кроме того, врачи развивают современные подходы к ведению родов – поддержка естественных родов, практика партнерских родов, а также раннее прикладывание новорожденного к груди. Смотровой кабинет приемного отделения может трансформироваться в полноценную операционную, а оборудование для мониторинга жизненных показаний в родильном отделении позволяет круглосуточно следить за состоянием всех пациенток.

«Отделение реанимации для новорожденных оснащено необходимой диагностической и лечебной аппаратурой, включая инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, ультразвуковые сканеры экспертного класса и цифровую рентгеновскую установку, приборы лабораторной диагностики», – резюмировал глава департамента.