РИАМО - 6 мар. На столичных дорогах образовались затруднения в движении транспорта около цветочных рынков и баз, пробки уже достигли семи баллов, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

Из-за снега, гололеда и пробок на дорогах Москвы водителям рекомендовали отказаться от личного авто в пользу городского транспорта.

«С каждым часом в Москве все сложнее с трафиком - скорости падают из-за снегопада и гололеда. Особенно тяжело перед цветочными рынками и базами. В городе уже семь баллов, до вечера движение останется очень плотным. Пересаживайтесь по возможности на метро», - говорится в сообщении.

В среду в Московский регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными, но интенсивными зарядами снега, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха, на дорогах станет скользко – образуется гололедица.

К вечеру скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.