РИАМО – 6 мар. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития РФ Максима Орешкина и отметил, что к докладу нужно было лучше подготовиться, сообщает Газета.ru.

«Правительственный час с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина было решено перенести по причине неудовлетворенности депутатов ответами министра», – говорится в сообщении.

В частности, депутатов не удовлетворили ответы министра на вопросы по реализации национальных проектов, которые заявлены в указе президента России Владимира Путина, а Володин раскритиковал Орешкина и призвал его «брать и делать то, что сделал президент».

Кроме того, спикер Госдумы предложил главе Минэкономразвития лучше подготовиться к новому докладу, предварительно обсудив вопрос с фракциями.

В 2018 году президент РФ подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого разработают национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития: здравоохранение, образование, жилье, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура.