РИАМО – 6 мар. В Международный женский день получить разрешение Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) на возврат задержанного автомобиля можно будет круглосуточно по следующим адресам: Южнопортовая улица, владение 37А, и проезд Энтузиастов, владение 3, а 9 и 10 марта работать будут все пункты, сообщается на сайте столичного паркинга.

«Пункты, расположенные в сервисных центрах «Московский транспорт» на улицах 1905 года и Старая Басманная, в этот день (8 марта - ред.) работать не будут», – говорится в сообщении.

Девятого и 10 марта все пункты выдачи будут работать в штатном режиме.