РИАМО - 6 мар. В Москве впервые количество детей, занимающихся в городских секциях и кружках, превысило один миллион человек, это 86% от общего числа детей в возрасте от пяти до 18 лет, кружки и секции допобразования работают при каждой московской школе, а также в центрах детского творчества, музеях, театрах и вузах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столичных образовательных учреждениях обучаются свыше 1,47 миллиона человек. Это на 32% больше по сравнению с 2010/2011 учебным годом. Впервые все малыши в возрасте старше двух с половиной лет обеспечены местами в городских детских садах. Дошкольное образование в 2018/2019 учебном году в Москве получают 437,1 тысячи детей – на 51% больше, чем в 2010/2011 учебном году (288,6 тысячи детей)», – сказал руководитель столичного департамента образования и науки Исаак Калина на заседании президиума правительства Москвы.

Кроме того, на 28% выросло число школьников – с 749,1 тысячи до 960,6 тысячи детей. Абсолютное большинство родителей первоклассников – более 90% – выбирают для своих детей школу в районе проживания.

Глава департамента уточнил, что всего с 2011 по 2018 год в Москве построили 89 школьных зданий на 52,3 тысячи мест и 242 здания для дошкольных групп на 40,8 тысячи мест. В 2018-м было возведено девять школ и 21 здание для дошкольников. Они полностью приспособлены для маломобильных граждан.

Особое внимание уделяется дополнительному образованию. Так, впервые количество детей, занимающихся в городских секциях и кружках, превысило один миллион человек. Это 86% от общего числа детей в возрасте от пяти до 18 лет.

Кружки и секции дополнительного образования в Москве работают при каждой школе. Они также открыты в специализированных учреждениях – центрах детского творчества, дворцах творчества, музыкальных, художественных школах. Значительное количество кружков работает при музеях, театрах, промышленных предприятиях и вузах столицы. Кроме того, действует разветвленная сеть частных центров дополнительного образования детей.

Также у москвичей есть возможность выбрать кружок или секцию, которая подходит ребенку и находится недалеко от дома. Записать детей на занятия можно онлайн с помощью mos.ru.

Неотъемлемой частью образовательного процесса в московских школах является гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. В образовательных учреждениях организовано более 800 военно-исторических музеев. Под патронатом школ и колледжей столицы находится свыше одной тысячи воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн.

Более 16,5 тысяч ребят обучаются в кадетских классах. Свыше 16 тысяч человек приняли участие в проводившейся в 2018 году олимпиаде «Не прервется связь поколений».

Также регулярно проходят такие события, как олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» (более 135 тысяч участников), «Президентские состязания» (более 900 тысяч участников), «Президентские спортивные игры» (более 520 тысяч участников), олимпиада «История и культура храмов столицы» (более 11 тысяч участников), чемпионат города Москвы по баскетболу среди школ Москвы «Победный мяч» (более 95 тысяч участников).