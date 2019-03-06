РИАМО - 6 мар. В Москве завершается монтаж металлоконструкций пролетного строения левоповоротной эстакады с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра, сейчас на эстакаде ведутся сварные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Мы завершаем монтаж металлоконструкций пролетного строения левоповоротной эстакады с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра. Остался небольшой участок, который строители закончат в течение недели», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Новая эстакада обеспечит съезд автотранспорта с внешней стороны МКАД в сторону центра по двум полосам, ее протяженность составляет 294,6 метра. Сейчас на эстакаде ведутся сварные работы, в ближайшее время строители приступят к монтажу несъемной опалубки для бетонирования плиты проезжей части.

Кроме этого, ведутся работы по устройству опор эстакады к ТЦ «Южные ворота», опор-павильонов надземного пешеходного перехода к деревне Беседы.

Проект реконструкции транспортной развязки включает в себя реконструкцию 1,2 километра проезжей части МКАД с устройством переходно-скоростных полос и реконструкцию существующего путепровода через МКАД протяженностью 86,5 метра.

Кроме левоповоротной эстакады, предусмотрено строительство эстакады к ТЦ «Южные ворота» протяженностью 203,4 метра, двух участков шумозащитных экранов, строительство направленных и боковых проездов протяженностью 4,5 километра, надземного пешеходного перехода протяженностью 69,8 метра от торгового комплекса «Южные ворота» к деревне Беседы.

«В 2019 году планируем приступить к производству проектно-изыскательских работ для реконструкции еще шести развязок на пересечении с МКАД. Кроме этого, в настоящее время ведется строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. Завершение работ планируется в 2020 году», – добавил Бочкарев.