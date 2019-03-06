РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 мар. В подмосковном Королеве ученикам 9-11 классов гимназии №11 рассказали, как противодействовать информационным манипуляциям в сети интернет в рамках урока по медиабезопасности, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Урок провел выпускник гимназии, активист общероссийского народного фронта (ОНФ) Валерий Алексеев.

«Сейчас очень важно отличать достоверную информацию от недостоверной. Поэтому цель моего проекта – обучение школьников базовому навыку отличия фейк-ньюз из СМИ и интернета от новостей, подтвержденных фактами и ссылающихся на настоящие источники», – сказал Алексеев.

На встрече школьники сами составили несколько новостей и обсудили с куратором и одноклассниками, почему этим материалам можно или нельзя верить. Кроме того, ребята разобрали недавние новости мировой политики.

Урок «Медиабезопасность» Алексеев подготовил как одно из заданий всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России», который проводит автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».