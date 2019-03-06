РИАМО - 6 мар. Российская столица по результатам интернет-опроса туристов вошла в топ-10 городов мира, популярных для путешествий на праздничные выходные 8 Марта, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«В десятку лучших городов для путешествий на 8 Марта вошли Санкт-Петербург, Париж, Сочи, Рим, Астана, Москва, Ярославль, Минск, Прага и Ялта», – отмечается в материале.

За Москву как лучший город у туристов на праздничные выходные отдали 6% голосов, за Санкт-Петербург – 22% голосов, за Париж – 18%, за Сочи – 10%, за Рим – 9%, за Ярославль – по 6%, за Минск и Прагу – по 5% и за Ялту – 4% голосов.

В рейтинг лучших городов для поездок на праздник 8 Марта также попали Баку, Берлин, Ереван, Казань и Таллин.

Международный женский день, 8 Марта, является праздничным днем в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), включая Россию, Белоруссию, Азербайджан и Армению, и отмечается Организацией Объединенных Наций (ООН).