РИАМО - 6 мар. Международный аэропорт «Шереметьево» предложил Минтрансу ужесточить правила пользования аэровокзалами и разработал документ, который вводит ответственность за ряд нарушений, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Как следует из проекта поправок к Воздушному кодексу РФ, разработанные правила запрещают «приставать к гражданам с предложением навязать услугу», к которым относятся гостиничные услуги, упаковка багажа или перевозка таксомоторным транспортом», – говорится в материале.

Правила также запрещают попрошайничество и нахождение в аэропорту в «зловонной одежде», передвижение по территории аэровокзала на велосипедах, самокатах и роликах, использование выключенных эскалаторов и траволаторов, съезд по «боковым частям и поручням эскалатора» и перевозку детей в багажных тележках.

Перемещение животных разрешается только в водонепроницаемых контейнерах (за исключением собак-поводырей), а использование шаров, воздушных змеев и квадрокоптеров запрещается в принципе, так как их бесконтрольное движение может привести к вмешательству в технологические процессы аэропорта.

Минтранс поддержал инициативу разработки типового документа, в настоящий момент ведомство рассматривает предложения.

Аэропорт «Домодедово» тоже одобрил документ. Проект поможет бороться с нелегальным бизнесом, пояснил его представитель.