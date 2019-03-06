РИАМО - 6 мар. Столичный Академический район лидирует по количеству заключенных на докупку площадей договоров по программе реновации жилфонда, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Московским фондом реновации уже заключены 145 договоров на докупку дополнительных площадей по программе реновации. Из них 30 – подписаны с жильцами квартир, переезжающих в два новых дома 27 и 27 корпус 1 на улице Дмитрия Ульянова в районе Академический. За ним с небольшим отрывом идет район Проспект Вернадского. Здесь уже подписаны 27 договоров», – заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В первые месяцы 2019 года наблюдается стабильный интерес к докупке, уже получено более 100 заявлений от участников программы, добавил он.

Всего в работе у фонда, по его словам, остается порядка 150 заявлений от жителей, выразивших желание улучшить свои жилищные условия за счет собственных средств или ипотечных кредитов.

При этом с начала года число «докупателей» растет быстрее, что обусловлено большей вариативностью новых квартир, доступных для докупки. Всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется скидка в размере 10%.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас в программу входит 5172 дома. Городские власти утвердили 318 площадок, но перечень не является окончательным и будет дополняться.